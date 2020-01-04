بعد التصعيد التركي .. الجيش المصري يجري تدريبات قتالية خاصة في البحر المتوسط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في إطار التصعيد التركي في منطقة المتوسط والتهديد بالتدخل العسكري في ليبيا، نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، اليوم السبت، مقطع فيديو مدته 4 دقائق لأحد الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة فى البحر المتوسط، وذلك في إطار الاستعدادات لأي تحركات تركية في منطقة المتوسط.

وزارة الدفاع المصرية أوضحت، في بيانٍ لها تضمن مقطع الفيديو، قيام القوات البحرية بتفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات “الميسترال” جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية والتى شملت الفرقاطات طراز “جو ويند” وطراز “بيرى” ولنشات صواريخ طراز “سليمان عزت” إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز “209” وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

وشهد التدريب، اشتراك القوات الجوية، والذى جاء متمثلا فى اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز “كاموف” وطائرات “الأباتشى” وطائرات ” “f-16” إضافة إلى الطائرات طراز “شينوك” فى ظل الوقاية المدققة من عناصر الدفاع الجوى وإشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

ووفق البيان، شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز “SH-2G” بتنفيذ أطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات.

واختتمت وزارة الدفاع المصرية أن التدريب تميز بالتنوع فى أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية، سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة والذى عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المُعقدة على المستوى الإستراتيجيى والتعبوى والتكتيكى والذى يتطلب تنسيقات على كافة المستويات.

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