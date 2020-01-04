قريز : تم تفعيل المنظومة الخاصة بالإرهابيين المطلوبين من قبل الأمن الداخلي بالمنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر مجموعة التحري والقبض التابعة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة الغربية رائد خيري قريز إنه قد تم تفعيل المنظومة الخاصة بالإرهابيين المطلوبين من قبل الأمن الداخلي فرع المنطقة الغربية .

قريز – وفي تصريح خاص لوكالة أخباء ليبيا 24 – أكد أن المنظومة معدة من قبل إدارة الجهاز ومكافحة الزندقة قبل أكثر من عشرة سنوات وهي تحدث بشكل منتظم حيث تضم هذه المجموعة كل من له علاقة بأى قضية سياسية إضافة لأعضاء التنظيمات الإرهابية سواء قبل أو بعد ثورة فبراير ابتداء من الجماعة الليبية المقاتلة انتهاء بما يسمى مجالس الشورى .

وأضاف أن مكافحة الإرهاب تملك تنسيقًا كاملاً مع الأجهزة الأمنية في طرابلس من أجل توفير المعلومات عن أي المسجلين بهذه المنظومة .

هذا وفي ذات السياق، دعا آمر مجموعة التحري والقبض التابعة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة الغربية كل من ارتبط اسمه بأى عمل إجرامي في العاصمة طرابلس سواد من أعضاء المليشيات أو التنظيمات الإرهابية إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية سواء الأمن الداخلي أو مكافحة الإرهاب لضمان محاكمة عادلة لهم بدل الموت في الجبهات .

يذكر أن مجموعة التحري والقبض التابعة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة الغربية بإمرة الرائد قريز كان لها الفضل في القبض على العديد من العناصر والتشكيلات الإرهابية خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة بمدينة درنة .

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