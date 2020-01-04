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مستنكرًا غياب أعضاء مجلس الدولة.. عبدالعزيز: لا أدري لماذا يتحمل المشري المسؤولية وحده

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

أعرب عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي في حزب العدالة والبناء بليبيا، محمود عبدالعزيز، عن استغرابه من تحمل رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، للمسؤولية وحده، مستنكرًا غياب باقي أعضاء المجلس عن المشهد.

عبد العزيز قال ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا أدري ليش خالد المشري متحمل المسؤولية لوحده؟.. أين بقية أعضاء مجلس الدولة؟.. لماذا لا يخرجون في الاعلام؟.. أسئلة لن تجد إجابة في زمن الصمت المريب”.

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، انتقد القرارات الصادرة من مجلس النواب اليوم السبت، والتي من بينها رفض الاتفاق التركي، مع حكومة الوفاق، والتصويت على سحب الاعتراف بها.

المشري قال في بيان مُقتضب له، “ما صدر عن عدد من أعضاء مجلس النواب ببنغازي لا يمثل إدارة مجلس النواب، لمخالفته اللوائح المنظمة لعمل البرلمان”.

وتابع رئيس مجلس الدولة الاستشاري: “وهو لا يساوي قيمة الحبر الذي كُتب به، ويعتبر رضوخًا للضغوط الواقعة عليهم من قوى الانقلاب”.

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  • ياحمار الكل ايقن ان تحرير طرابلس اصبح حقيقة والافضل ان يفر من طرابلس الى مصراطة اذا كان الاتراك فى طرابلس فروا الى مصراطة انتهى الامر وبعد ان راينا استعدادات مصرية فى مناورة قوية لانزال بحرى على شواطئ طرابلس وانزل مظليين بدعم من غطاء جوى وبحرى مع صواريخ بحرية قادرة على تدمير الغواصات واى قطع بحرية وحاملة طائرات مروحية تنطلق منها الطائرات فى عرض البحر لتضرب اهداف على ساحل طرابلس لتسيطر القوات على ميناء طرابلس وساحة الشهداء وميدان السويحلى وتفرض كماشة مع القوات فى محاور جنوب طرابلس بينما يتم اغلاق الممر البحرى بين ليبيا وتركيا من قبل البحرية المصرية واليونانية امام اى قطع بحرية تركية واغراقها اما المجال الجوى من تركيا الى ليبيا فيمر عبر اليونان او مصر ويمكن اغلاقه حتى يتم سحق الخوان بطرابلس ومصراطة وغنى ياوحيد

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