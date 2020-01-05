نافيا استهداف الكلية العسكرية..المحجوب: الفيديو مفبرك

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، ما تردد حول استهداف طيران الجيش الليبي لمقر الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة بطرابلس.

وبحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، نفى المحجوب، أيضا، صحة ماتم تداوله عن انه قد صرح بأن طيران الجيش الليبي استهدفت الكلية العسكرية، مؤكداً أن مقطع الفيديو المتداول “مفبرك”، مضيفا: “سنقدم في مؤتمر صحفي ما قلته بالخصوص”

كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت مقطع فيديو، عبارة عن حديث مجتزأ للمحجوب، خلال مقابلة مع قناة “الحرة”، حول تبعية المتواجدين داخل الكلية العسكرية بطرابلس لـ “اغنيوة الككلي”