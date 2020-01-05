قصف الكلية العسكرية بالهضبة: أرقام متضاربة للقتلى وإدانة وحداد من «الرئاسي»

قتل وأصيب العشرات من طلاب الكلية العسكرية في طرابلس في وقت متأخر السبت، جراء قصف جوي تعرضت له الكلية، وفيما اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «طيرانا حربيا داعما لقوات القيادة العامة» بشن الهجوم، لم يصدر إلى الآن أي تعليق من تلك القوات.

وتضاربت «بشدة» الأرقام المعلنة لضحايا القصف، فبينما أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، سقوط 8 قتلى و12 جريحا كحصيلة مبدئية للقصف، قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، إن تلك الحصيلة تصل إلى 28 قتيلا و18 جريحا، في حين اكتفى الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، بالإشارة إلى أن عدد القتلى يصل إلى 28 دون الإفصاح عن رقم معين لأعداد لجرحى.

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وقال علي إن هناك «مجموعة من الأشلاء تحتاج إلى الحصر من الطب الشرعي»، وأشار إلى أن «تناثر الأشلاء» يجعل من الصعب على جهاز الإسعاف حصر عدد القتلى. في حين أوضح الهاشمي أن «الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسية للكلية، استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوي تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا»، ووجه نداءً عاجلًا لسكان طرابلس بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، نظرا للإصابات الحرجة حسب وكالة «فرانس برس».

من جهتها، اتهمت عملية «بركان الغضب»، قواتِ القيادة العامة بالمسؤولية عن القصف الجوي، وكتبت على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، «الطيران الداعم لمجرم الحرب حفتر قصف الكلية العسكرية وأوقع العشرات من القتلى والجرحى». كما نشرت صورًا تظهر عددا من المصابين والجثث العائدة لطلبة الكلية، وآثار دمار طالت الباحة الرئيسية للكلية حيث موقع القصف الجوي.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا دان فيه بـ«أشد العبارات» الهجوم الذي استهدف الكلية العسكرية بالهضة، وأعلن الحداد ثلاثة أيام ترحما على أرواح القتلى، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لـ«وقف الانتهاكات والجرائم التي دخلت شهرها العاشر».

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واتهم المجلس «طيرانا أجنبيًا داعمًا» لقوات القيادة العامة بمسئولية تنفيذ الهجوم مشيرا إلى أن القصف يأتي ضمن «سلسلة اعتداءات استهدفت مطاري معيتيقة ومصراتة المدنيين، ومقار حكومية، ومدارس ومستشفيات، وأحياء سكنية، وتسببت في سقوط مئات الضحايا من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف من الأسر»، وأكد أن الرد سيكون «موجعا في ميدان القتال»، وشدد على «محاسبة مرتكبي الانتهاكات والدول الداعمة لهم والتي تلطخت أيديها بدماء الليبيين».

وإلى الآن لم تعلق قوات القيادة العامة على القصف، وذلك في وقت تظاهر عشرات الليبيين في طرابلس ومصراتة وزوارة في الساعات الأولى من صباح اليوم، منددين باستهدف الكلية العسكرية في الهضبة. ونشر المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لتجمع العشرات بميدان الشهداء في طرابلس ، وسارية العلم في مصراتة، والنصب التذكاري في زوارة للتنديد بـ«الغارة الجوية التي استهدفت الكلية العسكرية في طرابلس».

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