البعثة الأممية تدين استهداف الكلية العسكرية طرابلس

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في الهضبة، جنوبي العاصمة طرابلس، والذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

وشددت البعثة على أن التصعيد الخطير في الأعمال العسكرية، يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، ويهدد فرص العودة للعملية السياسية.

وقدّمت البعثة التعازي لأسر الضحايا مع أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجددة في بيانها، أن التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، ولن يفلت الجناة من العقاب طال الزمن أو قصر.

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