السعودية: التصعيد التركي في ليبيا انتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، صباح الأحد، رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، بعد بموافقة البرلمان التركي على قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، اعتبرت المملكة التصعيد التركي انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، وتقويضا للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الأخير.

وقالت، إن هذا التصعيد التركي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديدا للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة للمبادئ والمواثيق الدولية، بحسب البيان.