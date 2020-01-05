مدينا استهداف الكلية العسكرية..الرئاسي: الرد سيكون في الميدان

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في الساعات الأولى من صباح الأحد، استهداف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة بطرابلس، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفق ما ورد من بيانات.

وخلال منشور عبر الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قدم العزاء لأهالي القتلى وزملائهم.

واتهم المجلس الرئاسي، خلال البيان، الجيش الليبي باستهداف الكلية العسكرية بطرابلس، مضيفا: “الرد على المعتدي سيكون موجعا في ميدان القتال، وسنعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات والدول الداعمة للمعتدي”.