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مدينا استهداف الكلية العسكرية..الرئاسي: الرد سيكون في الميدان

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في الساعات الأولى من صباح الأحد، استهداف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة بطرابلس، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفق ما ورد من بيانات.

وخلال منشور عبر الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قدم العزاء لأهالي القتلى وزملائهم.

واتهم المجلس الرئاسي، خلال البيان، الجيش الليبي باستهداف الكلية العسكرية بطرابلس، مضيفا: “الرد على المعتدي سيكون موجعا في ميدان القتال، وسنعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات والدول الداعمة للمعتدي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • اى ميدان ياحمار بعدما سلمت المفاتيح لاردوغان الذى اعلن انه سيعين حاكم عسكرى عثمانلى اى انكم خارج الميدان وابقوا قبلونى لو اردوغان ارسل كلب واحد وان فعلها فسيكون جحيم بالنسبة لكم لان هذا سيكون ضوء اخضر لدخول الجيش المصرى معركة طرابلس وكلنا شاهدنا المناورة المصرية بالامس تجعل اردوغان يلبس بامبرز ويقول طز فى السراج لو ارسلت قوات ستهلك وتستغلها المعارضة الرافضة بالكامل لارسال قوات فى اسقاطى ظز فى السراج حتى لو ذبحوه

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  • هههه الرد في الميدان يابايع بلدك ياخاين بكره هتجيلك ياكلب وخلي المعتوه العثماني ينفعك وغدا لناظريه قريب

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  • اذا كان السويحلى الذى كان ينزل لمحاور القتال يتصور فيها قال توسلنا لتركيا لانقاذنا فاى ميدان تعولون عليه ميدان الشهداء ستعلق فيه جيفكم بعد التحرير ولقد راينا اليوم تدريبات الجيش المصرى على انزال بحرى على الشاطئ وانزال مظلى وطائرات الاباتشى محملة على حاملة مروحيات كل هذا استعدادا للسيطرة على شواطئ طرابلس لتجد من بقبض عليك فى ابوستة ومن يسيطر على وسط المدينة من الشمال فتجده فى ميدان الشهداء وفى ميدان السويحلى وفى سوق الثلاثاء وفى جنزور ليتهم ياخذونى معهم اعرف كل هذه المناطق مشيت فيها

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