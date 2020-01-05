بعد زيارة الجرحى..معيتيق يتفقد الكلية العسكرية بطرابلس

أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، مساء السبت، زيارة لمستشفى الهضبة الخضراء وأبو سليم، للوقوف على حالة جرحى استهداف الكلية العسكرية، الذي أدى إلى سقوط 28 قتيلا و23 جريحا، وفق بيان.

ووفقا لـ “إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء” بحكومة الوفاق، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في الساعات الأولى من صباح الأحد، تفقد معيتيق الكلية العسكرية للوقوف على أثار القصف.

وقال معيتيق، خلال الزيارة: “إن الإرهاب تجلى في صورة واضحة باستهداف طلبة الكلية العسكرية، ما يؤكد إصرارنا على دحر العدوان و الإرهاب من أجل بناء دولة المؤسسات و القانون”