البعثة الأممية تدين استهداف الكلية العسكرية وتتوعد الجناة

أدانت البعثة الأممية في ليبيا بأشد العبارات، في بيان لها صباح الأحد، استهداف الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة، جنوبي العاصمة طرابلس، والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، معبرة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت البعثة الأممية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، على أن التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية.

واختتمت البعثة البيان، بالتنويه إلى أن التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، مضيفة: “لن يفلت الجناة من العقاب طال الزمن أو قصر”، وفق نص البيان.