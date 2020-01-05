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مراقبة التعليم بطرابلس المركز تعلن تعليق الدراسة 3 أيام

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت مراقبة التعليم ببلدية طرابلس المركز، تعليق الدراسة لمدة ثلاثة أيام، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها العاصمة، من اشتباكات وحفاظ على سلامة الطلبة في كافة المؤسسات التعليمية داخل نطاق طرابلس.

ويأتي قرار تعليق الدراسة، بعد إعلان مراقب التعليم ببلدية طرابلس المركز عبداللطيف قاسم آغا.

وفي وقت سابق ليلة أمس، أعلنت مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة، تعليق الدراسة في جميع المدارس في البلدية، للتعليم العام والخاص، يومي الأحد والأثنين، على أن تستأنف الدراسة يوم الثلاثاء القادم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يجب اغلاق الدراسة ببلدية طرابلس كلها وحتى انتهاء الجيش من تحريرها من المليشيات العثمانية وعلى الطلاب الجهاد مع الجيش الوطنى ضد الغزو العثمانى الذى اشترى طرابلس من نصاب اخوانى مقابل باكو شيكولاته

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