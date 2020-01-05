عدل الوفاق: استهداف الكلية العسكرية بطرابلس “جريمة حرب”

أدانت وزارة العدل في حكومة الوفاق، استهداف الكلية العسكرية بطرابلس، والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وأضافت الوزارة في بيان لها حول لاستهداف، أنه يعدّ استهدافا لـ”أعيان المدينة” في طرابلس، وللطلبة الذين لا يزالون مدنيين ولكثنتهم وصفّ المؤسسة التعليمية.

وأشارت وزارة العدل في حكومة الوفاق، أن استهداف الكلية العسكرية، يعدّ جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم وستكون محلّ ملاحقة من قِبل أجهزة الدولة المختصة أمام القضاء الداخلي والدولي.

ودعت الوزارة في بيانها، المجتمع الدولي دولا ومؤسسات، إلى تحمّل مسؤولياته في حماية المدنيين وردع المعتدين.

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