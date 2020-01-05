اخبار ليبيا الان

عدل الوفاق: استهداف الكلية العسكرية بطرابلس “جريمة حرب”

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت وزارة العدل في حكومة الوفاق، استهداف الكلية العسكرية بطرابلس، والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وأضافت الوزارة في بيان لها حول لاستهداف، أنه يعدّ استهدافا لـ”أعيان المدينة” في طرابلس، وللطلبة الذين لا يزالون مدنيين ولكثنتهم وصفّ المؤسسة التعليمية.

وأشارت وزارة العدل في حكومة الوفاق، أن استهداف الكلية العسكرية، يعدّ جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم وستكون محلّ ملاحقة من قِبل أجهزة الدولة المختصة أمام القضاء الداخلي والدولي.

ودعت الوزارة في بيانها، المجتمع الدولي دولا ومؤسسات، إلى تحمّل مسؤولياته في حماية المدنيين وردع المعتدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الكلية العسكرية ياحمار منشأة عسكرية خريجيها سيشاركوا الاحتلال العثمانى فى محاربة الجيش وهى هدف مشروع ياحمار ولو كان لدى المليشيات الارهابية طائرات تستطيع قصف اى مراكز تدريب للجيش الوطنى لما تأخرت اتفووووه عليكم خوان لم نسمع منكم ان تسليم البلاد للاحتلال خيانة عظمى فهل تعتبرون كلية عسكرية مدرسة اطفال

    رد