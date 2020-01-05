الهلال الأحمر غات يستلم شحنة مساعدات إنسانية من الجزائر

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع غات، عن وصول ألف طن من المساعدات الإنسانية من الجزائر، مقدمة من الهلال الأحمر الجزائري.

وأوضح الهلال الأحمر غات، أن المساعدات الإنسانية، تم استلامها عبر منفذ إيسين الحدودي بين الدولتين.

وأشار الهلال الأحمر في مدينة غات، أن من اسلتم شحنة المساعدات، ممثلا عن الهلال الأحمر غات.

واحتوت المساعدات الإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر الجزائري، من المواد الغذائية و المستلزمات أخرى، وتعتبر الشحنة هي الرابعة التي تصل غات خلال السنوات الأخيرة.

وأكد مدير فرع الهلال الأحمر الليبي غات منصور ولي عبدالوهاب، على الدور المتواصل للهلال الأحمر الجزائري، في تقديم المساعدة للمتضررين، تجسيدا لمبدأ الإنسانية الذي يعتبر ركيزة جميعات الهلال الأحمر في كل الأرجاء.

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