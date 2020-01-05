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ليبيا: مقتل وجرح العشرات من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس جراء قصف جوي

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قُتل 28 من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس وأصيب العشرات جراء قصف جوي تعرضت له الكلية في وقت متأخر السبت، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي. وقال إن “الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسية للكلية استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوي”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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