عشرات القتلى والجرحى جراء قصف الكلية العسكرية بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لقي العشرات من طلبة الكلية العسكرية في طرابلس هتفهم جراء سقوط قذيفة عشوائية على مقر الكلية في منطقة الهضبة مساء أمس السبت.

وأعلن مركز الطب الميداني والدعم، عن مقتل 30 طلبا وإصابة أكثر من 33 أخرين كحصيلة أولية للحادثة، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك”.

وأوضحت مصادر من طرابلس لأخبار ليبيا 24 اليوم الأحد، أن القذيفة سقطت وسط ساحة الكلية أثناء التجمع المسائي للطلبة، دون معرفة إن كانت هذه القذيفة موجهة إلى الكلية بشكل متعمد لاستهداف الطلبة أو عشوائي وغير مقصود.

ويرجح البعض أن تكون هذه القذيفة قد أطلقتها إحدى المجموعات المسلحة لاستهداف طلبة الكلية العسكرية لتأجيج الرأي العام وتوجيه أصابع الاتهام نحو قوات الجيش الليبي.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الوطني المتمركزة على تخوم العاصمة، وقوات حكومة الوفاق الوطني المتحصنة داخل المدينة.

وقد خلفت هذه المعارك المسلحة مئات القتلى والجرحى من بينهم مدنيين بسبب القصف العشوائي، إضافة إلى نزوح الآلاف من سكان المناطق التي تدور في تلك نزاعات.

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