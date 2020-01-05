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عشرات القتلى والجرحى جراء قصف الكلية العسكرية بطرابلس

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لقي العشرات من طلبة الكلية العسكرية في طرابلس هتفهم جراء سقوط قذيفة عشوائية على مقر الكلية في منطقة الهضبة مساء أمس السبت.

وأعلن مركز الطب الميداني والدعم، عن مقتل 30 طلبا وإصابة أكثر من 33 أخرين كحصيلة أولية للحادثة، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك”.

وأوضحت مصادر من طرابلس لأخبار ليبيا 24 اليوم الأحد، أن القذيفة سقطت وسط ساحة الكلية أثناء التجمع المسائي للطلبة، دون معرفة إن كانت هذه القذيفة موجهة إلى الكلية بشكل متعمد لاستهداف الطلبة أو عشوائي وغير مقصود.

ويرجح البعض أن تكون هذه القذيفة قد أطلقتها إحدى المجموعات المسلحة لاستهداف طلبة الكلية العسكرية لتأجيج الرأي العام وتوجيه أصابع الاتهام نحو قوات الجيش الليبي.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الوطني المتمركزة على تخوم العاصمة، وقوات حكومة الوفاق الوطني المتحصنة داخل المدينة.

وقد خلفت هذه المعارك المسلحة مئات القتلى والجرحى من بينهم مدنيين بسبب القصف العشوائي، إضافة إلى نزوح الآلاف من سكان المناطق التي تدور في تلك نزاعات.

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  • This is 99.9% a cowardly move or conduct( a very planned attack) by Turkey’s MIT spies/agents to show all that the diseased Turks need to enter & occupy Tripoli to enforce peace for all
    The fake government of Tripoli are 100% clueless as far as Turkey’s MIT vicious and evil plans to occupy Tripoli/Libya
    They are like one big family among ISIS fighters
    Think again ya cowards & traitors that Turkey’s MIT agents are having the easiest assignment to deal, trick, manipulate, confuse, control of the fake government of Tripoli

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