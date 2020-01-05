مركز طبرق الطبي يعلن حالة الطوارئ

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مركز طبرق الطبي رفع حالة الطوارئ تحسبًا لأي طارئ تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة العاجلة.

وأصدر مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي تعليماته العاجلة لكافة الأطقم الطبيه و الطبية المساعدة و كافة الإدارات برفع درجة التأهب القصوى لتوفير الدعم اللوجيستي وتطوير نظم الطوارئ بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم وتسهيل كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية وتوفير سبل الرعاية والمتابعة الصحية على مدار الساعة .

وشدد الجالي على ضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوي تحسبا لأي طارئ كان ولتلبية نداء الوطن والواجب في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة من الوزارة في جميع المستشفيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد.

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