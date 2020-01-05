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الجيش الوطني يستهدف معسكرات الوفاق في تاجوراء

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شن طيران الجيش الوطني الليبي فجر اليوم الأحد، غارات جوية على معسكرات وتمركزات قوات الوفاق في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، استهدف الأعنف منها مقر “الضمان”.

وأشارت مواقع إخبارية إلى أن القصف الجوي استهدف أيضا مواقع بمنطقة “بئر الأسطى” في تاجوراء.

وتعتبر مجموعة “الضمان” الأقوى في طرابلس وتضم أغلب مسلحي تاجوراء، وتعمل تحت لواء حكومة الوفاق، كما تضم منطقة تاجوراء مجموعة “باب تاجوراء” المسلحة.

وكان الجيش الليبي، قد أعلن السبت، أن السلاح الجوي استهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق في محاور صلاح الدين وطريق المطار وعين زارة جنوب طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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