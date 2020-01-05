البعثة الأممية بليبيا تدين قصف الكلية العسكرية بالهضبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأشد العبارات القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة جنوبي العاصمة طرابلس، والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

وشددت البعثة في بيان لها أمس السبت، على أن التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية.

وأشارت البعثة، إلى أن التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، مؤكدة أن الجناة لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو قصر.

وعبرت البعثة الأممية في ليبيا، عن صادق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، بحسب ما نشرت على موقعها الرسمي.

يذكر أن مركز الطب الميداني والدعم، قد أعلن أن الحصيلة الأولية لضحايا قصف الكلية العسكرية بالهضبة مساء أمس السبت، قد بلغت 30 قتيلا وإصابة أكثر من 33 طالبا، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك”.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الوطني المتمركزة على تخوم العاصمة، وقوات حكومة الوفاق الوطني المتحصنة داخل المدينة.

وقد خلفت هذه المعارك المسلحة مئات القتلى والجرحى من بينهم مدنيين بسبب القصف العشوائي، إضافة إلى نزوح الآلاف من سكان المناطق التي تدور في تلك نزاعات.

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