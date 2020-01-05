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البعثة الأممية تدين إستهداف الكلية العسكرية وتحذر من الاستمرار في القصف العشوائي للمرافق الخدمية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دانت البعثة الأممية إلى ليبيا بأشد العبارات القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في الهضبة، جنوبي العاصمة طرابلس والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

البعثة الأممية شددت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية.

صورة للمكان الذي تم استهدافه داخل الكلية العسكرية

وعبرت البعثة عن صادق تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مذكرة أن التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، ولن يفلت الجناة من العقاب طال الزمن أو قصر.

هذا وقد كشفت صحة الوفاق على أن القصف الذي لم تتمكن صحيفة المرصد من التأكد من نوعه أسفر عن سقوط 30 قتيل و 33 جريح.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • يابوليا سلامة عيب تشهد زور جلبت العار لبنتك ليا فكيف تدين قصف هدف عسكرى يستخدم لتدريب ارهابيين لقتال الجيش الوطنى ويوضع فيه اسلحة وذخيرة وهو هدف عسكرى مشروع وليس مدارس اطفال فاين يذهب خريجوا هذه الكلية اليس الى محاور القتال ضد الجيش الوطنى ودعم الاحتلال العثمانى الذى تباركه ياارهابى

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