خارجية الوفاق تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن ليبيا

وجه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سياله البعثة الليبية بنيويورك بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن ذلك جاء على خلفية ما قالت إنه قصف لقوات الجيش لمقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس والذي قالت إنه راح ضحيته عشرات الطلبة المستجدين

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتدخل فوري وعاجل لمنع الأحداث في طرابلس وحماية المدنيين مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتقديم قائد الجيش خليفة حفتر ومن معه للمحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحسب الوزارة.