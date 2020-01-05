المسماري : الجيش والشعب على أتم الاستعداد لمواجهة الغزو التركي

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن الجيش والشعب على أتم الاستعداد لمواجهة الغزو التركي، وأن المعركة في ليبيا لم تعد معركة تقليدية بعدما أصبحت ضد دول داعمة للميليشيات وفي مقدمتها تركيا.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي أن العمليات العسكرية أمس تركزت في العاصمة تصديا للغزو التركي، موجها رسالة إلى الليبيين في طرابلس قال فيها إن التدخل التركي ليس من أجلكم وإنما من أجل السيطرة على ليبيا، وعلى بوابة أفريقيا إلى أوروبا، ولزرع التنظيمات الإرهابية لتهديد دول الجوار.

هذا وأكد المسماري استمرار المعركة وأن القوات المسلحة قادرة على الحسم، وكل ما يهمها هو الحرص على عدم استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية.

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