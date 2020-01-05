الحويج: المؤقتة تتواصل مع دول العالم لصد العدوان التركي

قال وزير خارجية الحكومة الموقتة عبد الهادي الحويج إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لمواجهة التطورات الأخيرة، على رأسها التدخل التركي العسكري في البلاد.

وأضاف الحويج في مقابلة له مع صحيفة “الإندبندنت عربية” أن الحكومة المؤقتة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات وشكّلت فريق أزمة مصغر لاتخاذ تدابير بغية توفير الحاجات الإنسانية الطارئة، من مواد غذائية وطبية.

وطمأنت الحكومة المؤقتة –حسب ما صرح الحويج – الشعب الليبي أن لديها من الإمكانيات اللوجستية ما يكفي لمواجهة أزمة طويلة الأمد إن وقعت.

كما أكد الوزير بدء الحكومة تواصلها مع عدد كبير من دول العالم والهيئات الدولية والإقليمية، بدايةً من المملكة العربية السعودية ومصر ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، وأن الحكومة المؤقتة ستستخدم كل الوسائل المتاحة من أجل ردع العدوان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية