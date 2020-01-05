مصر: إرسال مقاتلين إلى ليبيا محاولة يائسة لتغذية الإرهاب

من المنتظر أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، اجتماعاً طارئاً اليوم الأحد لبحث التصعيد التركي في المنطقة، بعد تمرير البرلمان التركي مذكرة تفويض إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال رئيس اللجنة عبد الكريم درويش إن “اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلسي باعتبار أن تركيا عضو فيه لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح”.

وأشار إلى أن اللجنة ستتواصل مع عدة محافل دولية وبرلمانية معنية بهذا التصعيد التركي، لإطلاعهم على مخاطر القرار التركي وتبعاته السلبية على استقرار ليبيا بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام.

واعتبر رئيس اللجنة مساعي إرسال مقاتلين إلى ليبيا بالمحاولة اليائسة لتعزيز دور الجماعات الإرهابية في المنطقة، مؤكداً أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد الذي يمس أمن واستقرار دول المتوسط، و ستدرس الخطوات والردود اللازمة.

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