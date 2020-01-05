داخلية الوفاق: هذه نتائج استهداف مقر الدعم المركزي الجفاره

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تعرض مقر الإدارة العامة للدعم المركزي الجفارة للقصف ما أدى لتدمير عدد من سيارات الأمن وعدد من سيارات أعضاء الشرطة كما لحقت أضرار مادية بالمبنى.

واتهم المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية قوات الجيش بشن الهجوم الذي لم يخلف أضرارا بشرية ولا توجد أضرار بشرية.

واعتبرت الوزارة القصف جريمة حرب تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن المقر تم تجهيزه خلال المدة الماضية للمشاركة في تأمين المنطقة وتفعيل البوابات والدوريات والتمركزات الامنية لحفظ الأمن والاستقرار داخل منطقة الجفارة.