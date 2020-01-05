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عمليات الجيش تنفي علاقتها بحادث الكلية العسكرية بطرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

نفت غرفة العمليات بالجيش الوطني الكلية العسكرية، اليوم الأحد، استهداف أي وحدات عسكرية تابعة لها في محاور القتال المختلفة في العاصمة طرابلس الكلية العسكرية في المدنية والتي خلفت الكثير من الضحايا والمصابين.

وأضافت الغرفة في بيان لها، أن الكلية العسكرية في طرابلس ليست من أهداف القوات المسلحة الليبية، مشيرا إلى أن هناك تقاير تؤكد أن هناك عمليات اغتيال لبعض العسكريين سيتم تنظمها في المناطق التي تحتلها المليشيات.

حاولت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان والموالية للمليشيات المسلحة المنضوية تحت حكومة فائز السراج كسب استعطاف المواطنين بادعاءات كاذبة، حول حادث قصف لقي خلاله 16 طالبا من الكلية العسكرية حتفهم وأصيب العشرات.

ووقع صاروخ عشوائي بحسب شهود عيان على الكلية العسكرية في طرابلس ليل الأحد، ما أسفر عن قتلى وجرحى، ونقلت قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، الحادث منذ بدايته، وأكدت في نبأ عاجل نشرته على حسابها بموقع “فيسبوك” نقلا عن “الإسعاف والطوارئ”، ما مفاده وقوع قتلى وجرحى جراء سقوط “صاروخ عشوائي على الكلية العسكرية التي بها طلاب من عدة دفعات.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

    • روح يا مريض عالج روحك برا
      برا على حساب المليشيات عالج بسرعة قبل ما يحررها الجيش طرابلس كلها
      برا قدامك مازال فرصة

      رد

    • طارق..
      ومذهب العنز ولو طارت..
      من جديد!
      انك لو نظرت في كل المناظرات والنقاشات في العالم اجمع فانك لن ترى في حياتك شخصا يسير على منهج العنز ولو طارت مثل طارق
      شخص لا يبالي بمن معه او من ضده
      وتراه في بعض تعليقاته كالطفل الصغير يدين نفسه ويناصر الجيش بعبارات تدل على جهله..
      ايضا هو ممن لا يساوي شيئا
      يا طارق الا تعلم بأن الادلة تشير بشكل مبدئي الى اتباع غنيوة؟
      هل تتجاهل الادلة؟
      اتصف الابرياء بما ليس فيهم؟
      وتبريء المجرمين بما جنت ايديهم؟
      هل لك ان تخبرنا عن التاريخ الاسود القديم الذي تعرفه انت ولا يعرفه احد غيرك؟
      لماذا تخفي هذا التاريخ الاسود القديم عن الجيش؟
      وماذا عن التاريخ الواضح الفاضح للمليشيات المتحالفة اليوم ضد الجيش؟
      فما رأيك في قصف حي الانتصار في ابو سليم؟
      ومارأيك في مجزرة براك الشط؟
      ومارأيك في مجزرة القره بوللي؟
      ومارأيك في مجزرة غرغور؟
      وما رأيك في مجزرة مستشفى غريان؟
      وما رأيك في الخطف والقتل والبتزاز على مستوى افراد وحكومات وارباب اموال ومدراء مصارف وابتزاز عبر السنين المتعاقبة من انبلاج ثورة فبراير؟
      انه منهج العنز ولو طارت الذي تتبعه ايها المتجاسر الأفاك!
      هل عجز العالم يا صاحب منهج العنز ولو طارت عن رصد ادلة جريمة الأمس ومعرفة الجاني! ووفقت انت بمحض الصدفة لمعرفة المذنب!
      ام انه الوحي والتنبؤات السماوية؟؟
      ام انه التخرص والتفيقه ورمي الكلام على عواهنه لتثبت لنا كل يوم بأنك لست من الغوغاء في شيء فالغوغاء يسيرون وراء كل ناعق لكن انت من الخبثاء الأنجاس المليشيات والاخوان الذين يعبثون بالاموال ودماء الناس والكذب عبر الاعلام!!
      صدقني انك لا تساوي شيئا والرد عليك هو من باب الصدقة!!
      فلعل احد من الغوغاء يقرأ كلامك معلقا ليس عليه ردا وافيا فيظنه الحق

      رد

      • طارق الحاج عمر هي امرأة طبيبة كانت في امريكا لديها ولد كان مع التشكيلات المسلحة قتل