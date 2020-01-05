عمليات الجيش تنفي علاقتها بحادث الكلية العسكرية بطرابلس

العنوان_طرابلس

نفت غرفة العمليات بالجيش الوطني الكلية العسكرية، اليوم الأحد، استهداف أي وحدات عسكرية تابعة لها في محاور القتال المختلفة في العاصمة طرابلس الكلية العسكرية في المدنية والتي خلفت الكثير من الضحايا والمصابين.

وأضافت الغرفة في بيان لها، أن الكلية العسكرية في طرابلس ليست من أهداف القوات المسلحة الليبية، مشيرا إلى أن هناك تقاير تؤكد أن هناك عمليات اغتيال لبعض العسكريين سيتم تنظمها في المناطق التي تحتلها المليشيات.

حاولت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان والموالية للمليشيات المسلحة المنضوية تحت حكومة فائز السراج كسب استعطاف المواطنين بادعاءات كاذبة، حول حادث قصف لقي خلاله 16 طالبا من الكلية العسكرية حتفهم وأصيب العشرات.

ووقع صاروخ عشوائي بحسب شهود عيان على الكلية العسكرية في طرابلس ليل الأحد، ما أسفر عن قتلى وجرحى، ونقلت قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، الحادث منذ بدايته، وأكدت في نبأ عاجل نشرته على حسابها بموقع “فيسبوك” نقلا عن “الإسعاف والطوارئ”، ما مفاده وقوع قتلى وجرحى جراء سقوط “صاروخ عشوائي على الكلية العسكرية التي بها طلاب من عدة دفعات.