المحجوب يتهم المجموعات المسلحة باستهداف الكلية العسكرية

اتهم آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة خالد المحجوب الميليشيات بالمسؤولية عن الهجوم على الكلية العسكرية بالهضبة، الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وقال المحجوب في تصريح أمس للحرة إنه كلما استهدف سلاح الجو موقعا معينا يكون مدروسا ومصورا تقوم المليشيات باستهداف موقع آخر يكون قريبا وذلك لاتهام الجيش بغية تشويه صورته.

المحجوب أكد أن اللقطات التي نشرت للكلية العسكرية بعد استهدافها لا تظهر آثار حفر أو قصف طيران، وإنما تظهر شضايا لقذائف يمكن أن تكون هاون، مشيرا إلى أن شهود عيان من المنطقة أكدوا خروج صواريخ من مشروع الهضبة الواقع تحت سيطرة المليشيات وسقوطها بمكان قريب بعد ثوان .

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