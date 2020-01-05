

ليبيا



بوابة افريقيا-وكالات |

05 January, 2020

دعت الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى التصدي الحازم للمنظمات الإرهابية وفكرها المتطرف من خلال منظور استراتيجي شامل ومتعدد الأبعاد.

كما دعت في افتتاح المؤتمر الدولي “المبادرات الشبابية وعلاقتها بدحر الإرهاب شباب واحد.. فكر واحد”، للعمل على حماية الدولة الوطنية الحديثة وحماية النسيج الاجتماعي العربي وتراثه الإنساني والحضاري وحماية أراضي الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها. وأكدت أهمية إيجاد السبل الكفيلة بالقضاء على الجريمة المنظمة

العابرة للحدود والممولة للأنشطة الإرهابية وإعادة تقييم الاستراتيجيات والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.