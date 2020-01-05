الوفاق تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة

طالب وزير خارجية الوفاق محمد سيالة البعثة الليبية بنيويورك بدعوة مجلس الأمن عقد جلسة طارئة على خلفية ما وصفها بجرائم الحرب التي يقوم بها الجيش الوطني، وفق قوله.

ودعا سيالة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لردع ما أسماه العدوان على طرابلس وحماية المدنيين وتحمل مسؤولياته وتقديم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.

وأدان وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق القصف الذي طال الكلية العسكرية وراح ضحيته عشرات الطلبة متهما الجيش الوطني بالوقوف وراء الحادثة.

يُشار إلى أن لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، عن سقوط قتلى وجرحى بمقر الكلية العسكرية في طرابلس، مشيرة إلى أن العدد الأولي للقتلى وصل إلى 23 قتيلا بينما يتلقى عدد آخر الإسعافات الطارئة في مستشفيات الخضراء وشارع الزاوية.

وتوجّه مواطنون إلى المراكز الصحية القريبة من الحادثة للتبرع بالدم، تزامنا مع خروج عدد آخر منددا بما حدث لطلبة الكلية العسكرية.

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