اخبار ليبيا الان عاجل

مصدر عسكري يكشف حقيقة ما حدث في قاعدة الوطية الجوية

تم النشر منذُ 11 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – أكد مصدر عسكري استنفار قوة قاعدة عقبة بن نافع المقاتلة داخل قاعدة الوطية لصد أي محاولة للهجوم على القاعدة بعد استهداف مجموعة أفراد لقوة حماية القاعدة بطيران تركي مسير.

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كشف في تصريح لصحيفة المرصد بأن قاعدة الوطية قد تعرضت للقصف بـ 3 صواريخ من طائرة تركية مسيرة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

وأضاف بأن القصف أسفر عن سقوط 3 قتلى أحدهم يتبع الكتيبة 78 مشاة وشخصان يتبعون الدوريات الصحراوية بقوة حماية قاعدة الوطية، واصابة 6 آخرين من أفراد القوات المسلحة في ذات القصف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مصدر مجهول ومسطول كلها اساليب غبية اخوانية فالجيش الوطنى دائما يقول الحقيقة ولا يخفى شئ

    رد

  • اهو جاينكم الأتراك وانهاركم اللي اندورولكم عليه الوطية والجفرة والرحمة وغيرهم كلهم صاروا في الجيب

    رد

    • كويس انك فرحان بالاتراك لما بركان الغضب متاعكم خمد وصارله اللي صار
      المهم جيش المشير كسرلكم خشومكم وخش خش

      نبشرك:
      الأتراك مش حيجوا
      هههههههههههههه
      اقسم بالله الا دوا بس
      ههههههههههههههههههه
      ياريت يجوا وتولي حرب اقليمية ويحجروا عالبترول ويولي منتجاته كلها لينا في الشرق

      رد