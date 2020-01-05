مصدر عسكري يكشف حقيقة ما حدث في قاعدة الوطية الجوية

ليبيا – أكد مصدر عسكري استنفار قوة قاعدة عقبة بن نافع المقاتلة داخل قاعدة الوطية لصد أي محاولة للهجوم على القاعدة بعد استهداف مجموعة أفراد لقوة حماية القاعدة بطيران تركي مسير.

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كشف في تصريح لصحيفة المرصد بأن قاعدة الوطية قد تعرضت للقصف بـ 3 صواريخ من طائرة تركية مسيرة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

وأضاف بأن القصف أسفر عن سقوط 3 قتلى أحدهم يتبع الكتيبة 78 مشاة وشخصان يتبعون الدوريات الصحراوية بقوة حماية قاعدة الوطية، واصابة 6 آخرين من أفراد القوات المسلحة في ذات القصف.

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