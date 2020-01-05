أبوسبيحه: رفض التهديد التركي لا يعني تأييد الحرب بين الليبيين

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب الشيخ علي أبوسبيحة أن رفض التهديد التركي ومقاومته لا يعني تأييد الحرب بين الليبيين.

وقال بوسبيحه في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن مجزرة كلية الشرطة جريمة نكراء كائن من كان من فاعلها، ومدانة دينيا وخلقيا وإنسانيا وقانونيا وتسقط كل المبررات أمام بشاعتها”.

وأضاف بوسبيحة “رفض وشجب واستنكار التهديد التركي ومقاومته بكل الأشكال لا يعني تأييد الحرب بين الليبيين وعلينا جميعا إدراك هذه الحقيقة ومراجعة مواقفنا لتتسق مع ديننا ومصلحة وطننا”.

وتابع بوسبيحة “لقد طغى الشيطان على عقولنا وزين لنا مواقفنا وأغرانا بأن الحق معنا وأن خصمنا على باطل” مردفا “ألم يحذرنا الله سبحانه وتعالي منه وقال إنه عدو لكم فاحذروه ولكننا اتخذنا خليلا والعياذ بالله”.

وزاد بوسبيحه “ليس هناك مخرج من أزمتنا وحقن دماء شبابنا وهدر أموالنا وتدمير منشآتنا وتدخل الأغراب في شؤوننا إلا بمراجعة ذواتنا وإبعاد ما نزغ به الشيطان بيننا وجلوسنا على طاولة واحدة لا غالب ولا مغلوب ولا سيد ولا مسيود” وتابع “جميع الدول المتدخلة في الشأن الليبي منذ2011 أعداء لها ولو اتسقت مواقفهم معك اليوم فهم يسعون إلى مصالحهم ليس إلا”.