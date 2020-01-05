الولايات المتحدة تدعو إنهاء الأعمال القتالية في ليبيا

دعت سفارة الولايات المتحدة بطرابلس إلى وقف التصعيد وإنهاء الأعمال القتالية وإحلال السلام الدائم في ليبيا.

وأعادة السفارة الأمريكية نشر تغريدة للبعثة الأممية على موقع “تويتر” معلقة بالقول “تنضم الولايات المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بكل دعوات وقف التصعيد وإنهاء الأعمال القتالية وإحلال السلام الدائم في ليبيا”.

ودانت البعثة الأممية في ليبيا بأشد العبارات، في بيان لها صباح الأحد، استهداف الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة، جنوبي العاصمة طرابلس، والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، معبرة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت البعثة الأممية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، على أن التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية.