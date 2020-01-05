بليحق: مستعدون لمواجهة أي خطوة يتخذها أردوغان ضد ليبيا

ليبيا – وجه المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق التحية إلى مصر لدعمها للقوات المسلحة والشعب الليبي في كل أزماته.

بلحيق وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” المصرية أمس السبت قال:” مستعدون إلى مواجهة أي قرار يتخذه أردوغان ضد ليبيا”.

وتابع:” اتخذ مجلس النواب مجموعة من القرارات الهامة على خلفية إرسال قوات تركية إلى ليبيا وتم قطع العلاقات مع تركيا وإلغاء اتفاقية الباطلة الموقعة بين السراج وأردوغان وهي اتفاقية غير قانونية”.

واكمل:”وتم التصويت بالإجماع على إحالة فايز السراج ووزير خارجيته وداخليته إلى القضاء الليبي بتهمة الخيانة العظمى وتم التصويت على إلغاء المصادقة التي قام بها مجلس النواب”.

المتحدث باسم مجلس النواب خلص إلى القول:” فوضنا القوات المسلحة لتعطيل المطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية إذا تم استخدامها في تهديد الأمن الوطني وجلب المرتزقة من الخارج”.

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