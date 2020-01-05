بعد تلقيه رساله من السيسي.. رئيس الكونغو يؤكد حرصه على منع التصعيد في ليبيا

ليبيا – قام السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية المصري بتسليم رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دنيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.

رئيس جمهورية الكونغو أعرب بحسب المكتب الإعلامي التابع للخارجية المصرية عن تقديره للدور الذي يقوم به السيسي في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية.

وأكد حرص لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى حول ليبيا على الاضطلاع بالدور الرئيسى في منع التصعيد الحالي في ليبيا باعتبارها دولة أفريقية وأن القارة الأفريقية هي أول من ستعاني من تداعيات الأزمة.

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