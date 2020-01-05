بعد ظهوره في لندن …قيادي من مصراته يهاجم السراج ويصفه بالعميل

هاجم فرج مصطفى القيادي في كتائب مصراتة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج واصفًا إياه بـالعميل.

وقال فرج في منشور عبر حسابه على فيسبوك مخاطبًا السراج بعد أن وضع صورة له متداولة على أنها في لندن :إجازة لأجل تناول شكولاطة..ارجع يا ابن النخناء قبحك الله أنت ومن أعانك ياعميل وأعلن الحداد والاستنفار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قد ظهر في مقطع مصوَّر التقطه له مواطن ليبي وهو يتجول في أحد شوارع العاصمة البريطانية، ووفق المقطع المصور ، يظهر السراج وهو يحاول إيقاف المواطن الذي التقط له تسجيلاً لبضع ثوان، إذ يحاول ثنيه عن التصوير بينما يوضح له المواطن بأن له حق التصوير من هاتفه الخاص.