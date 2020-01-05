“صحة الوفاق” تعلن الحصيلة النهائية لضحايا قصف الكلية العسكرية

أكدت مديرة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، وداد أبو النيران إن الحصيلة النهائية لاستهداف الكلية العسكرية في طرابلس هي 30 قتيلًا، بينهم جثتان مجهولتان، و 33 جريحًا.

وأوضحت أبو النيران في تصريح لـ218، الأحد، أن الجرحى تلقو الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، مشيرة إلى أن إصاباتهم تفاوتت بين بسيطة ومتوسطة وحرجة.

وأشارت أبو النيران، إلى أن المواطنين تنادوا للتبرع بالدم لتوفير كافة الفصائل بعد أن استخدمت المستشفيات مخزون الطوارئ، مؤكدة أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وأن الوزارة قامت بتقديم كل الدعم اللازم للأطقم الطبية.

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