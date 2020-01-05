الحويج : الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة الغزو التركي

قال وزير الخارجية عبد الهادي الحويج إن الحكومة الليبية اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة التطورات الأخيرة في ليبيا، وعلى رأسها الغزو التركي.

وكشف الحويج عن تشكيل الحكومة فريق أزمة مصغرا لاتخاذ تدابير بغية توفير الحاجات الإنسانية الطارئة من مواد غذائية وطبية.

مضيفا في حوار أجراه أمس مع صحيفة انديبندانت أنهم سيكملون المعركة لبناء وطن جديد من دون حالة الفوضى وانتشار الميليشيات، وخلق مناخ لحياة سياسية طبيعية يشارك فيها كل الليبيين.

هذا وأعلن الحويج أن وفدا برلمانيا مصريا وتونسيا سيزور بنغازي قريبا، دعما للشعب الليبي في مواجهة العدوان التركي.

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