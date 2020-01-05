بعد إحالة السراج للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.. جماعة الإخوان: النواب المجتمعون في بنغازي لا يمثلون إلا أنفسهم

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنقطع والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية سعد الجازوي إن النواب المجتمعين في بنغازي لا يمثلون إلا أنفسهم وذلك بالنظر إلى قلة عددهم أمام بقية النواب حسب زعمه.

الجازوري وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إدعى أنه لم يحدث في التاريخ أن نوابًا اختارهم الشعب ليرعوا مصالحه يقررون تدمير مدنه وقتل طائفة من أبنائه في الوقت الذي كان من المفترض أن يكونوا دعاة تجميع ووفاق وحقن للدماء لا مشرّعين للقتل والتدمير حسب تعبيره.

وتساءل القيادي بجماعة الاخوان المسلمين في ختام تصريحاته :”متى يعود هؤلاء إلى رشدهم وما زال بعضهم يفكر بعقلية من يناصر فريقا لكرة القدم في قضايا تتعلق بالدماء والدمار والمسؤولية التاريخية عن الوطن؟!”.

يشار إلى أن مجلس النواب قد عقد يوم أمس السبت جلسة طارئة بمقره الدستوري في مدينة بنغازي وقرر خلال الجلسة إحالة رئيس الرئاسي ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة للضاء بتهمة الخيانة العظمى بحسب قانون العقوبات الليبية بسبب جلبهم للإستعمار التركي إلى ليبيا بتوقيعهم اتفاقية تنص على ذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية