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بعد إحالىة السراج للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.. المشري: قرارات البرلمان صدرت رضوخاً لقوى الإنقلاب

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق رئيس مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع الساسي لجماعة الاخوان المسلمين على جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس السبت وماصدر عنها من قرارات.

المشري قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس إن ماصدر عن عدد من أعضاء مجلس النواب ببنغازي لا يمثل إرادة المجلس لمخالفته اللوائح المنظمة لعمله حسب زعمه.

وإعتبر أنه لا يساوي قيمة الحبر الذي كتبه به حسب تعبيره، مشيراً إلى أن القرارات التي اتخذت في الجلسة صدرت رضوخاً للضغوط الواقعة عليهم مما وصفها بـ”قوى الإنقلاب”.

يشار إلى أن مجلس النواب قد عقد يوم أمس السبت جلسة طارئة بمقره الدستوري في مدينة بنغازي وقرر خلال الجلسة إحالة رئيس الرئاسي ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة للضاء بتهمة الخيانة العظمى بحسب قانون العقوبات الليبية بسبب جلبهم للإستعمار التركي إلى ليبيا بتوقيعهم اتفاقية تنص على ذلك.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • والله وبالله وتالله
    كتبتم يامشرى وياسراج ويا باشاغا ويا سويحلي ويااخوان ليبيا فى تاريخ ليبيا كخونه وذيول والله سينتقم منكم الليبين الشرفاء والايام بيننا

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  • يامشرى ياحمار يكفى انعقاد المجلس باى عدد لاثبات ان الاتفاقيات لم تنل ثقة البرلمان امام العالم كله الذى يعترف بشرعية مجلس نواب وصدور قرار رسمى يكفى لاثبات بطلان الاتفاقيات امام المجتمع الدولى وبالتالى اصبحت اتقاقيات الفنكوش هى والعدم سواء انت حمار وغبى لا تفهم السياسة الدولية

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