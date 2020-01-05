ميناء بنغازي يستقبل 536 سفينة وناقلة في يوم واحد

أعلن ميناء بنغازي البحري حصيلة وارداته خلال 24 ساعة من 31 ديسمبر الماضي وحتى 1 يناير الجاري.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن عدد السفن التي دخلت للميناء بلغت 536 سفينة وناقلة وبلغ عدد الحاويات الواردة 44845 حاوية.

وأوضح الشهبي أن الميناء استقبل حبوب القمح 401528 طن، حبوب الشعير 209684 طن، حبوب الذرة 28390 طن، حبوب فول الصويا 15800 طن، مادة السكر 24800 طن، فاكهة الموز 1999 طن، الأغنام 77038 رأس، الأبقار 5369 رأس، عدد91573 سيارة وشاحنة، الأخشاب 16745 طن، الأسمنت 199276 طن، غاز الطهي 83894 طن، وقود البنزين 879150 طن، وقود الديزل 1015118 طن، مادة الكيروسين 22539 طن، مادة البنتومين 20865 طن.