“الأمان”: جميع فروعنا بدأت بفتح حسابات للراغبين

أعلن مصرف الأمان استعداده لفتح حسابات مصرفية بجميع فروعه لمن لديه الرغبة بذلك، من خلال فتح حساب عميل لكل مواطن.

وأكد المصرف أن الحسابات الموازية تشمل حساب منحة الأسرة بالإضافة إلى حساب منحة الأغراض الشخصية عشرة آلاف دولار وحساب عملة أجنبية مع إصدار بطاقة دولية.

إضافة إلى فتح حساب جار مع دفتر صكوك وحساب بطاقة سحب محلي عدا عن حساب خدمة “أمان پاي كيو آر” والتي تكون مخصصة للتسوق، إضافة إلى حساب شركة محلية أو أجنبية مع إصدار دفتر صكوك وبطاقة.

يُشار إلى أن المصرف قد أطلق مؤخراً خدمات الصيرفة الرقمية الحديثة التي جاءت بدلا من الصيرفة المباشرة بنفس اسم المستخدم وكلمة السر.

وقال المصرف في بيان إن الخدمات الجديدة ستتيح للعملاء حوالي 100 خدمة مصرفية يقدمها على نحو عالٍ من السرعة والدقة في الوصول الفوري من وإلى كافة الحسابات والمعاملات البنكية في المصرف.

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