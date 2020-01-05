قتلى وجرحى من القوات المسلحة في قصف طائرة تركية مسيرة لقاعدة الوطية

أكد مصدر عسكري استنفار قوة قاعدة عقبة بن نافع المقاتلة داخل قاعدة الوطية لصد أي محاولة للهجوم على القاعدة بعد استهداف أفراد من قوة حماية القاعدة بطيران تركي مسير.

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كشف في تصريح لصحيفة المرصد أن قاعدة الوطية قد تعرضت لقصف بثلاثة صواريخ من طائرة تركية مسيرة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى أحدهم يتبع الكتيبة ثمانية وسبعين مشاة، وشخصين يتبعون الدوريات الصحراوية بقوة حماية قاعدة الوطية، وإصابة ستة آخرين من أفراد القوات المسلحة في ذات القصف.

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