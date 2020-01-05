لجنة الخارجية بالبرلمان المصري تعقد اجتماعا طارئا بشأن ليبيا

العنوان_القاهرة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لبحث الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه التصعيد التركي في ليبيا.

وكان رئيس اللجنة كريم درويش، قد أكد أن اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطى باعتبار أن تركيا عضو بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من أثار تهدد كافة المصالح.

وقال درويش، إن تفويض البرلمان التركى لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع فى ليبيا، لافتاً إلي أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات فى إطار الشرعية الدولية وفى إطار المصالح العليا لليبيين.

من جانبه، قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة يأتي في دور اضطلاع البرلمان المصرى بدوره تجاه الأزمة الحالية واتخاذ خطوات نحو دعم الشعب الليبي ومواجهة ما تخطط له تركيا، الدولة الراعية للإرهاب، والاعتداء السافر من قبلها علي القانون الدولي.