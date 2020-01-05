الخارجية السعودية: التصعيد التركي في ليبيا يشكل تهديداً للأمن العربي والإقليمي

ليبيا – نددت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد بالتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي وبموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا معتبرة ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وزارة الخارجية السعودية قالت في بيان نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر” إن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي كونه تدخل في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.

يشار إلى أن البرلمان التركي قد وافق يوم الخميس الماضي على ارسال جنوده لغزو ليبيا بناء على طلب من فائز السراج وحكومته، ولاقت هذه الخطوة رفضاً كبيراً من أكبر قبائل ليبيا والتي دعت للجهاد لمواجهة الغزو التركي.