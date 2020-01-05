العميد الغزالي: ضحايا قصف الكلية العسكرية ينتمون للدفعة الثانية.. وصلاة الجنازة بميدان الشهداء

قال العميد محمود الغزالي آمر الكلية العسكرية بالهضبة الخضراء بطرابلس إن صلاة الجنازة على ضحايا قصف الكلية ستقام عصر اليوم الأحد بميدان الشهداء بطرابلس، سيعقبها حفل تأبين، قبل أن تسلم النعوش إلى أهالي الضحايا.

وأوضح في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، الأحد، أن قصف الكلية الليلة الماضية كان من الجو، وأن التقرير النهائي للطب الشرعي لم يصدر بعد.

وأكد العميد الغزالي أن أعداد ضحايا القصف 28 قتيلا، و22 جريحا، مشيرا إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 18 و25 عاما، وأنهم كانوا ضمن الدفعة الثانية المسجلة بالكلية منذ العام 2011.

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واستهدف قصف جوي الكلية العسكرية في طرابلس أسفر عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وفيما اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «طيرانا أجنبيا داعما لقوات القيادة العامة» بشن الهجوم، لم يصدر إلى الآن أي تعليق من تلك القوات.

ودان بيان صادر عن البعثة الأممية، في وقت سابق الأحد، قصف الكلية العسكرية، معتبرا أن «التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب».

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