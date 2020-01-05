ثابت: على كافة المدن والقرى في ليبيا الإصطفاف معاً وترك الخلافات جانباً لمواجهة الغزو التركي

ليبيا- أعرب عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت عن استنكاره واستهجانه لما قام به البرلمان التركي بخصوص اجتماعه الذي عُقد وصوتوا من خلاله على غزو ليبيا.

ثابت قال في تصريح لوكالة الأنباء الليبيه التابعه للحكومة الليبية إن أهالي الجبل الأخضر اجتمعوا بمختلف الشرائح والتركيبات والأجهزة الأمنية بشيبها وشبابها في ساحة مدينة البيضا حيث جددوا من خلال خروجهم العهد والدعم للقوات المسلحة خصوصاً بعد ظهور القائد العام في كلمته التي كان مفادها قبول التحدي من السلطان العثماني المعتوه والذي يفكر أن يغزو ليبيا.

وأكد على جاهزية الجبل الأخضر كما باقي المدن والمناطق في ليبيا لتلبية نداء الجهاد ضد العدو والوقوف جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

كما طالب ثابت كافة المدن والقرى في ليبيا بالإصطفاف صف واحد وترك الخلافات جانباً لأن الوطن محتاج للجميع وليبيا تنادي حي على الجهاد.

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