الرئيس القبرصي: تركيا تسعى إلى تطبيق سياسية توسعية في منطقة البحر المتوسط

ليبيا – قال الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس إن تركيا تسعى إلى تطبيق سياسة توسعية في منطقة شرق البحر المتوسط الأوسع ومنطقة الشرق الأوسط وهو سلوك يمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة برمتها.

وكالة الأنباء القبرصية “سي.إن.إيه” نقلت اليوم الأحد وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية عن أناستاسياديس قوله:” إن مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها من أجل ترسيم المناطق البحرية في البحر المتوسط تتعارض مع قانون البحار بشكل عام وتؤكد أن تركيا تسعى إلى فرض تفسيرها التعسفي وغير القانوني للقانون الدولي“.

وأضاف الرئيس القبرصى:”أكرر التأكيد على أن جمهورية قبرص دعت تركيا مرارًا وتكرارًا إلى المشاركة فى حوار لترسيم الحدود البحرية بين بلدينا، وهو اقتراح رفضته تركيا”.

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