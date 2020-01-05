وقفة احتجاجية في نالوت تنديدا بقصف الكلية العسكرية

قالت عملية بركان الغضب إن أهالي بلدية نالوت نظموا وقفة احتجاجية تنديداً بالقصف الذي تعرضت له الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس في وقت متأخر السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ«بركان الغضب» صورة لعدد من المشاركين في الوقفة يحملون أعلام البلاد.

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وأعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس إلى 30 قتيلا و33 جريحا حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة. وتوقع الهاشمي، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، «ارتفاع أعداد الشهداء».

وقُتل وأصيب العشرات من طلاب الكلية العسكرية في طرابلس في وقت متأخر السبت، جراء قصف جوي تعرضت له الكلية، وفيما اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «طيرانا أجنبيا داعما لقوات القيادة العامة» بشن الهجوم، لم يصدر إلى الآن أي تعليق من تلك القوات.

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