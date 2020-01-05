الغزالي : جلسة السبت حسمت موضوعات خطيرة تتعلق بالأمن القومي

وصف عضو مجلس النواب أبوبكر الغزالي جلسة المجلس أمس بالتاريخية؛ لأنها تمكنت من حسم جملة من الموضوعات الخطيرة المتعلقة بالأمن القومي.

الغزالي وفي تصريح أمس لقناتنا اعتبر تصويت مجلس النواب على إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعتين بين السراج وتركيا خطوة إيجابية، وتعني أن هاتين المذكرتين في حكم العدم وأنهما باطلتان .

الغزالي قال إن القرارات التي أصدرها مجلس النواب في جلسته أمس هي رسائل موجهة للداخل وللمجتمع الدولي، مفادها أن مجلس النواب موجود ويمارس مهامه، كونه السلطة الشرعية المنتخبة في البلاد.

وحول تطبيق تلك القرارات قال الغزالي إنه سيتم تطبيق ما أمكن منها في الوقت الحالي، وسيجري العمل على تطبيق ما تأخر منها فور تحرير القوات المسلحة للعاصمة طرابلس.

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