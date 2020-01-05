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الغزالي : جلسة السبت حسمت موضوعات خطيرة تتعلق بالأمن القومي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وصف عضو مجلس النواب أبوبكر الغزالي جلسة المجلس أمس بالتاريخية؛ لأنها تمكنت من حسم جملة من الموضوعات الخطيرة المتعلقة بالأمن القومي.

الغزالي وفي تصريح أمس لقناتنا اعتبر تصويت مجلس النواب على إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعتين بين السراج وتركيا خطوة إيجابية، وتعني أن هاتين المذكرتين في حكم العدم وأنهما باطلتان .

الغزالي قال إن القرارات التي أصدرها مجلس النواب في جلسته أمس هي رسائل موجهة للداخل وللمجتمع الدولي، مفادها أن مجلس النواب موجود ويمارس مهامه، كونه السلطة الشرعية المنتخبة في البلاد.

وحول تطبيق تلك القرارات قال الغزالي إنه سيتم تطبيق ما أمكن منها في الوقت الحالي، وسيجري العمل على تطبيق ما تأخر منها فور تحرير القوات المسلحة للعاصمة طرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • لقد اخطاء الليبيون في انتخاب اصنام و مخانب و سفهاء و عاهرات مثلكم. مع احترامنا للقله فقط. رئيسكم الذيوث عقيله تخيب و هذه عادته لانه يعلم انكم لا تناقشون رفع مرتباتكم و النظر في العلاوات. هذا العرص اغلبه منه مافيش حقير لا يعرف معني الوطن و الوطنيه. بالله تعقدوا جلساتهم بعد. صدور قرار تركيا و انتم نائمون. و يحب ان تقدموا للمحاكمة لانكم شاركتوا في خيانة الوطن العظمي.

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