لجنة الخارجية النيابية المصرية تعقد اجتماعا طارئا لبحث التدخل التركي في ليبيا

ليبيا – تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري برئاسة كريم درويش اجتماعا طارئا اليوم الأحد لبحث اعتزام تركيا إرسال قوات لليبيا وستبحث اللجنة الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه هذا التصعيد التركي.

درويش أكد في تصريح لموقع “البوابة نيوز” المصري أمس السبت أن اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الاطلنطي باعتبار أن تركيا عضو بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والامن في منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح.

وأضاف درويش أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الاتحاد البرلماني الدولي أيضا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من المحافل البرلمانية والدولية وأنها ستتواصل مع كافة ممثلي الدول المعنية، مضيفًا أن تفويض البرلمان التركي لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع في المنطقة.

ولفت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن مصر تعلي من مصلحة الشعب الليبي وتدرس القرارات والخطوات في إطار الشرعية الدولية وفي إطار المصالح العليا للشعب الليبي.

وتابع:”أن إرسال قوات اجنبية لليبيا ستؤدى لتصعيد عسكري وتفاقم الأوضاع الليبية ولن يؤثر ذلك فقط على أمن واستقرار ليبيا ولكنه سيؤثر على منطقة المتوسط وأن مصر لن تسمح بأي شيء يهدد الأمن القومي المصري وأننا نقف جميعًا خلف القيادة السياسية المصرية وأن الشعب المصرى يدعم قيادته السياسية الحكيمة”.

واختتم درويش بثقته الكاملة في قدرة الشعب الليبي الذى ناضل من اجل التحرر الوطني في الذود عن سيادته الوطنية والتنصل ومواجهة محاولات جلب مقاتلين ومرتزقة للداخل الليبي في محاولة يائسة لتعزيز دور الجماعات والتنظيمات والميليشيات الإرهابية.

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