مقتل أحد المقاتلين السوريين في طرابلس

نعى مناصرون لما يعرف بالجيش السوري الحر أحد عناصرهم التي تقاتل في ليبيا في صفوف قوات الوفاق.

وأكدوا في تغريدات بموقع “تويتر” أن المدعو “احمد الملا” من مهجري “الغوطه الشرقية” في سوريا ومن مدينة زملكا قتل أمس السبت جراء المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في العاصمة طرابلس وقال المغردون إن الشاب الذي قتل يعمل في فرقة السلطان مراد

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أكد أن عدد الذين تم تجنيدهم من المرتزقة في سوريا، ووصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب، 1600 عنصر استعدادا لإرسالهم لليبيا مؤكداً استمرار استقطاب هؤلاء المرتزقة، عبر مكاتب تسجيل في مناطق مختلفة من الشمال السوري، خاصة منطقة عفرين.

وقال عبد الرحمن إن عمليات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا بدأت بالفعل حيث تم نقل 300 عنصر مشيرا إلى أن عمليات تجنيد المرتزقة من قبل فصائل موالية لتركيا، عبر افتتاح 4 مراكز للتسجيل، هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والأمم المتحدة، المناهض لاستخدام المرتزقة وتجنيدهم للقيام بأعمال إرهابية أو عمليات مسلحة، مؤكداً أن عقود المرتزقة تصل إلى 3 آلاف دولار للشخص في الشهر، مقابل الانتقال إلى ليبيا.